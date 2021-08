Pedro-Lazio, acquisto vicino. Ecco cosa ha detto a Mourinho

L'ex Barcellona e Chelsea potrebbe ritrovare Maurizio Sarri, il suo allenatore ai tempi dei Blues

Pedro potrebbe presto cambiare squadra, senza cambiare città. La Lazio di Maurizio Sarri sembra essere molto interessata all'acquisto del calciatore spagnolo, ex Chelsea e Barcellona. Pedro, fuori dai piani di Mourinho, ha già avuto modo di parlare con lo Special One e la società, come riporta Sky Sport. L'ex Barça ha detto che "cambierebbe maglia volentieri per ritrovare Sarri dato che è fuori dai progetti tecnici”. La trattativa sembra essere già avviata ed è pensabile che il giocatore possa rescindere il suo contratto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio.