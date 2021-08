Roma-Trabzonspor, info biglietti: sconto per gli abbonati 2019-2020

Rese note le modalità di acquisto per il ritorno contro la squadra turca di giovedì prossimo

La Roma , sul proprio sito internet, ha reso noto le modalità per acquistare i biglietti per il ritorno contro il Trabzonspor, match di Conference League di giovedì 26 agosto alle 0re 19.00. Qui di seguito le modalità di acquisto.

A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 agosto 2021, solo online sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara di ritorno dei play off di Uefa Europa Conference League AS Roma - Trabzonspor.