Trabzonspor-Roma, i giallorossi in partenza per Trebisonda

La formazione allenata da José Mourinho si mette in viaggio per la trasferta in terra turca

La Roma è partita alle 16:15 da Trigoria in direzione Fiumicino dove prenderà il volo per Trebisonda. Lì giocherà la prima partita ufficiale della stagione 2021/22 contro la squadra turca del Trabzonspor. La formazione allenata da José Mourinho giocherà l'incontro allo Stadio Şenol Güneş di Trebisonda, con fischio d'inizio fissato domani per le ore 19:30. Tutti arruolati i calciatori giallorossi tranne l'infortunato Smalling, il cui infortunio alla coscia potrebbe costringerlo a tornare dopo la sosta delle nazionali a settembre, e il connazionale Tammy Abraham, in attesa del visto. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita più aggiornamenti sui canali social.