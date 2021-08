LIVE – Mourinho: “Domani giocherà Ibanez accanto a Mancini”

Le parole dello Special One: "Siamo consapevoli delle difficoltà di domani, non sembra un playoff di Conference League ma di Champions League"

Redazione

Alla vigilia di Trabzonspor-Roma, sfida valida per l'andata dei playoff di ConferenceLeague, José Mourinho ha parlato a Sky Sport della gara, in programma giovedì 19 agosto alle 19:30, alla Medical Park Arena di Trebisonda:

Cosa rappresenta per lei e la Roma la Conference League? Non voglio fare nessuna differenza tra competizioni, la priorità è la prossima partita. Dimentichiamo la competizione, pensiamo solo che ogni partita la vogliamo vincere. Non è impossibile avere questo modo di approcciarsi ad ogni incontro. Siamo consapevoli delle difficoltà di domani, non sembra un playoff di Conference League ma di Champions League

Quella di domani sarà la sua prima partita ufficiale sulla panchina della Roma… Sarà la mia 1996^ o 1997^ gara ufficiale. Sono tranquillo, ma non penso molto a me stesso ma alla squadra e all’inizio positivo che il gruppo merita. Abbiamo lavorato tanto, noi come la proprietà e tutte le componenti. Ricostruire non è mai facile così come il mercato. Non abbiamo mai pensato a un terzino sinistro quando c’è Spinazzola, o a un secondo attaccante quando c’è Dzeko. In corsa abbiamo dovuto cambiare qualcosa. La squadra merita di iniziare bene: domani e giovedì prossimo all’Olimpico sono due partite toste, difficili, ma faremo il possibile per qualificarci ai gironi

Ci saranno 20mila tifosi turchi e il Trabzonspor è più avanti nella preparazione… Tutto questo è vero ma non voglio scuse, soprattutto prima della partita. Siamo qui, non abbiamo qualche giocatore come Smalling e Villar, ma abbiamo anche cinque ragazzini e mi fa molto piacere. Abbiamo un ottimo atteggiamento, so cosa significa giocare in Turchia e posso esprimere ai giocatori la difficoltà. Ma anche per chi non gioca da un anno e mezzo coi tifosi, può fare piacere.

E’ rimasto qualche altro reparto scoperto sul mercato? Sicuramente la società ha fatto uno sforzo economico enorme: non si pensava di spendere per un terzino sinistro o per un secondo attaccante. Ci sono ruoli dove penso che la rosa non sia perfetta, mi piacerebbe avere altri giocatori per equilibrio ed esperienza. Ma continuerò a ripetere che sono contento per il lavoro della proprietà: la parola ‘tempo’ continuerà ad esistere, se non l’abbiamo fatto ora, lo faremo a gennaio o alla prossima estate. Non serve fare tutto quando è troppo difficile: oggi è un mercato così per quasi tutte le squadre, tranne qualcuna che ha una storia diversa.

Mourinho in conferenza stampa

Il Trabzonspor non ha mai perso in campionato, è una squadra che ha passato i preliminari: quali insidie nasconde la gara? Per essere diretto e pragmatico non sembra un playoff di Conference League. Quando è iniziato il progetto la gente diceva che sarebbe stata senza squadre top ma quando guardi il playoff sembra una partita di Europa League o Champions perché anni fa entrambe giocavano la Champions. Questo per me dice tutto, è una partita dove sarà un peccato che giovedì prossimo una delle due sarà fuori, sono due squadre di qualità.

In passato ha allenato grandissimi attaccanti, quest'anno si ritrova ad allenare Mayoral, Shomurodov e Abraham. In futuro possono diventare come Kane per il Tottenham... Paragonare è sempre una cosa complicata soprattutto quando facciamo paragoni con chi ce l'ha fatta alla grande ma è pericoloso, è una pressione extra di cui non hanno bisogno. Ma hai ragione, sono tutti diversi come profili, possono perfettamente giocare due allo stesso tempo e sono super contento. Non voglio nascondere che quando abbiamo preso Shomurodov ero abbastanza felice e tranquillo con questa stabilità, quando si è iniziato a parlare della cessione di Dzeko ho sentito un po' di preoccupazione. Dopo Tiago e la proprietà hanno risolto la situazione in modo fantastico. Tammy non ha la storia di Edin perché lui ne ha 35, ma Tammy ha vinto tutto: dalla Premier fino alla Champions ma è ancora un ragazzo giovane e di grande potenziale. Shomurodov lo stesso e Borja sappiamo come può aiutare la squadra. Non hanno il livello di esperienza di chi è già nella trama finale della carriera, non si possono paragonare con Ronaldo, Giroud, Dzeko... I compagni sono fiduciosi.

Smalling ha saltato tante partite per infortunio: giocherà Ibanez o Kumbulla? Posso dirlo perché i giocatori lo sanno, non mi piace quando altre persone sanno prima dei giocatori. Giocherà Ibanez e Mancini. La situazione di Chris: ha lavorato tutti i minuti di pre season, fino all'altro ieri. Ha lavorato ogni minuto benissimo, pieno di fiducia e nell'ultima partita con il Raja è scivolato nell'ultima azione prima del cambio e ha sentito un fastidio. Stiamo lavorando tutti insieme a livello preventivo. La squadra ha avuto negli ultimi anni un record negativo di infortuni e stiamo lavorando su questo. Ci sono delle cose che possiamo migliorare, tutti insieme: allenatore, preparatore atletico e i giocatori sono super disponibili per questo lavoro invisibile che facciamo. Pensiamo che può dare risultati per noi. Per questo piccolo problema di Chris magari è un dejà-vu ma posso dire che ha lavorato benissimo. Mi fido di lui come progetto di stagione. Non gioca domani, magari non lo farà domenica ma non è un grosso problema.