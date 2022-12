La Roma batte il Casa Pia 1-0. Stop Pellegrini e Smalling. Il Sassuolo vuole Bove

Torino su Shomurodov ma i club non trovano l'accordo sulla formula del tarsferimento. Commozione a Roma per i funerali di Sinisa

C’è anche la firma di Dybala sulla vittoria mondiale dell’Argentina. La Joya, una comparsa per tutta la competizione in Qatar, ha trovato la gloria nel momento più importante: quello dei calci di rigore che hanno dato il titolo alla Seleccion. Paulo è tornato a Roma ma solo per poche ore. L'aereo della nazionale ha fatto scalo a Fiumicino prima di andare a Buenos Aires.