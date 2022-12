Dybala torna a Roma: l’Argentina ha fatto scalo a Fiumicino con la coppa

Dybala torna a Roma, ma solo per poco. La Selecciòn Argentina è partita questa mattina pronta per portare a casa la Coppa del Mondo. La squadra del ct Lionel Scaloni è in volo, ma prima di arrivare a Buenos Aires ha effettuato uno scalo Fiumicino nel primo pomeriggio. Paulo ha assaggiato di nuovo l'aria della capitale e non avrà modo e tempo di salutare nessuno ma ha mantenuto la promessa: "Grazie Roma. Tutto questo è anche un po' vostro". L'attaccante è atteso dopo Natale da Mourinho e ieri è stato decisivo nella finale contro la Francia segnando il secondo dei quattro rigori calciati dall'Albiceleste.