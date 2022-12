Roma, infortunio per Pellegrini: contusione alla tibia. Problemi anche per Smalling

Si ferma Lorenzo Pellegrini. Infortunio per il capitano giallorosso che è costretto a chiedere il cambio durante l'amichevole col Casa Pia. Il numero 7 ha alzato bandiera bianca per un problema alla tibia sinistra. Si tratta di una forte contusione per il calciatore della Roma. Ha provato a tornare in campo ma al 31' ha deciso di chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Matic. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali che stabiliranno i tempi di recupero e l'entità dell'infortunio. Problemi anche per Smalling nel finale. Il centrale è stato colpito alla caviglia sinistra all'88'. Ha cominciato a zoppicare vistosamente e si è accasciato a terra dopo un passaggio.