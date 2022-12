Roma, Mourinho: pre-match sulla spiaggia in Portogallo. Questa sera tocca al Casa Pia

Si giocherà questa sera alle 20 la seconda amichevole in Portogallo della Roma. Dopo la deludente prestazione contro il Cadice, i giallorossi devono dimostrare di essere pronti per la ripresa del Campionato prevista per i primi di gennaio. Nelle sue storie su Instagram, Mourinho posta una foto al mare, intento ad osservare l'orizzonte. Che l'allenatore portoghese abbia bisogno di schiarirsi le idee e caricarsi in vista del match? In una seconda immagine, inquadra due pescatori affacciati sulle altissime scogliere e scrive "Pericoloso". In questi giorni si sono rincorse numerosissime voci su un possibile approdo dell'allenatore portoghese sulla panchina della sua nazionale, ma per il momento lo Special One è concentrato sulla Roma e sui prossimi obiettivi della squadra.