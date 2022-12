La Joya è anche giallorossa

Per la nona volta un calciatore della Roma è Campione del Mondo, scrive Marco Juric su Il Tempo. In nove edizioni diverse il club giallorosso ha avuto un suo rappresentante tra i vincitori. Un record assoluto, visto che nessun club ne ha tanti. Nella serata di Lusail, Paulo Dybala è diventato il sedicesimo romanista a vincere un Mondiale. E la stessa Roma lo ha voluto celebrare con un post sui propri profili social: Dybala mask e maglia giallorossa. Sedici anni dopo Totti, De Rossi e Perrotta ci ha pensato Paulo Dybala a riportare un pezzettino di Coppa del Mondo a Roma. Con un percorso molto simile a quello di De Rossi nel 2006. Giocando poco – per motivi diversi – durante tutto il Mondiale, subentrando durante la finale ma risultando decisivo con il gol ai rigori. Con i sorrisi e le lacrime, prima durante e dopo una partita folle.