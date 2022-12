Roma, il Sassuolo vuole Bove: nella trattativa potrebbe rientrare anche Frattesi

Oltre al Lecce, secondo quanto appreso da Sportitalia, anche il Sassuolo è entrato con forza nella contesa per aggiudicarsi il Edoardo Bove. Il primo confronto di qualche giorno fa tra la Roma ed i salentini non aveva convinto del tutto la dirigenza capitolina, per questo i neroverdi sarebbero disposti ad arrivare al giocatore a titolo definitivo. Nei dialoghi tra le due squadre potrebbe rientrare anche Davide Frattesi che già in estate è stato più volte un obiettivo designato della squadra giallorossa. Tiago Pinto cercherà di sondare il terreno per il centrocampista, già con vista sul prossimo mese di giugno.