Torino, idea Shomurodov? Pure Lukic di mezzo

La Roma vuole liberarsi di un attaccante che è diventato un peso anche dal punto di vista finanziario e il Torino ha bisogno di una prima punta, e il nome in voga ora è quello di Shomurodov. I club potrebbero trovare un accordo ma non sono ancora allineati sulla formula, la Roma vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto mentre il Torino insiste per il prestito con diritto. I contatti non sono interrotti poiché alla Roma piace da tempo Lukic e si potrebbe fare leva su questo. In settimana probabile incontro tra Vagnati e Tiago Pinto.