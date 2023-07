Kristensen, ufficiale l’arrivo. La Uefa: “La Roma ha rispettato gli obiettivi”

Per la Roma sarebbero pronti 7 milioni di euro per il cartellino, visto il contratto in scadenza nel 2024. Per la Roma finisce, almeno per il momento, l'incubo del Fair Play Finanziario. Ad annunciarlo è stata la stessa Uefa tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. Tiago Pinto e la Roma continueranno insieme almeno fino alla scadenza del contratto. A riportarlo è il portale britannico iNews che ha parlato anche di un incontro tra il general manager portoghese e il Tottenham andato in scena in questi giorni. L'offerta è stata però rispedita al mittente.