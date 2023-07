Mercato Roma, Morata è il preferito di Mourinho. Scamacca il piano B

José Mourinho ha scelto Alvaro Morata. Come riportato da TuttomercatoWeb, lo Special One avrebbe messo lo spagnolo ex Juventus in cima alla lista delle sue preferenze per il reparto offensivo. Sullo sfondo rimane anche Scamacca che rappresenterebbe al momento il piano B. Pinto sta portando avanti i contatti con gli agenti di entrambi gli attaccanti ma la differenza la faranno le richieste di Atletico Madrid e West Ham. Se uno dei due club dovesse aprire ad una formula diversa dall'acquisto a titolo definitivo, la Roma sarebbe già pronta a chiudere l'operazione.