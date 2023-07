Roma, ecco Kristensen: sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart

L'esterno in arrivo dal Leeds è nella capitale già da ieri e non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura giallorossa: questa mattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche

Rasmus Kristensen sta per diventare un giocatore della Roma. Il terzino danese questa mattina si è presentato a Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche che precedono la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per la prossima stagione. L'esterno arriva dal Leeds in prestito secco, è già impaziente di cominciare la sua nuova avventura nella capitale. Nelle scorse ore era arrivato a Roma autonomamente, in attesa del nulla osta del club inglese per le visite. Questa mattina ha lasciato presto l'hotel in zona Fori Imperiali: Kristensen non vede l'ora, sarà lui il quarto acquisto dell'estate giallorossa dopo Aouar, Ndicka e Llorente.