Dall’Inghilterra: incontro tra Pinto e il Tottenham. Il portoghese rifiuta l’offerta

Tiago Pinto e la Roma continueranno insieme almeno fino alla scadenza del contratto. A riportarlo è il portale britannico iNews che ha parlato anche di un incontro tra il general manager portoghese e il Tottenham andato in scena in questi giorni. L'offerta è stata però rispedita al mittente visto che il portoghese non ha nessuna intenzione di terminare anzitempo il suo rapporto con il club giallorosso che scadrà però la prossima estate. Non solo gli Spurs, anche il Liverpool aveva provato a strapparlo alla Roma prima di virare però su Jorg Schmadtke.