VIDEO – L’arrivo di Kristensen a Villa Stuart per le visite mediche

La Roma è pronta ad abbracciare il quarto acquisto della sua estate. Si tratta di Rasmus Kristensen, arrivato dal Leeds in prestito secco fino al 30 giugno 2024. Il danese questa mattina ha svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart. Ora la firma sul contratto prima di mettersi a disposizione di Mourinho già da domani per il primo allenamento in giallorosso