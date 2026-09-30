Dan e Ryan Friedkin tornano a vestire i panni dei golfisti d'eccezione. Il presidente e il vicepresidente della Roma sono infatti ufficialmente nel tabellone dell'Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi e affascinanti del panorama golfistico internazionale, targato DP World Tour, in programma da domani a domenica. L'Alfred Dunhill Links Championship è un evento unico nel suo genere: la competizione si svolge in Scozia su tre percorsi leggendari – l'Old Course di St Andrews ('la culla del golf'), Carnoustie e Kingsbarns – e adotta una formula Pro-Am (Professionisti-Amatori). Ciascun atleta professionista gareggia in coppia con una personalità del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria o dello sport. Con la pubblicazione ufficiale del tabellone e del sorteggio delle coppie, sono stati definiti anche gli abbinamenti dei vertici giallorossi per le giornate di gara: Ryan Friedkin scenderà sul campo in coppia con l'italiano Renato Paratore, creando un suggestivo asse tra la dirigenza romanista e uno dei talenti più nitidi del golf azzurro. Dan sarà invece affiancato dal giovane prospetto spagnolo Jose Luis Ballester. La partecipazione al torneo scozzese rappresenta ormai un appuntamento fisso nell'agenda di padre e figlio Friedkin, legati da una profonda passione per il golf che si affianca a quelle per l'aviazione e il cinema. L'Alfred Dunhill Links Championship, al di là dall'aspetto sportivo, costituisce anche un'importante vetrina d'élite per il networking globale. Ogni anno, infatti, in Scozia si radunano vertici della finanza, collezionisti e leader dell'industria internazionale.