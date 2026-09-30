Stadio Roma, Rocca: "Abbiamo cercato di contemperare le esigenze, siamo soddisfatti"

Il conto alla rovescia è dunque cominciato. Uno stadio da 60.605 posti, con una Curva Sud da quasi 23 mila spettatori, destinato a cambiare il volto di Pietralata e a diventare uno dei grandi progetti infrastrutturali della Roma del futuro. Il dato più significativo contenuto nel Piano economico-finanziario è quello relativo al primo anno di attività. Nel 2031, secondo le previsioni del PEF, lo stadio dovrebbe generare 154 milioni di euro di ricavi netti. Non si tratta soltanto degli incassi delle partite, ma di un modello costruito su una pluralità di attività. La fetta più importante arriverebbe dall'hospitality, stimata in 71,6 milioni di euro. Subito dopo c'è la biglietteria, con una previsione di 47,8 milioni, scrive Il Corriere dello Sport. Ma Pietralata non vivrà soltanto di partite. Il piano considera 7,8 milioni dal naming rights e altri 7,8 milioni dalle sponsorizzazioni. A questi si aggiungono 4,5 milioni dal food & beverage, 4,4 dagli altri eventi, 3,5 da museo e tour 3,1 dai parcheggi, 2,1 dagli eventi business e circa un milione dal merchandising.