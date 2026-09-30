Ieri a Copenaghen si è tenuta l'assemblea generale dei grandi club europei (EFC). Presente anche Dan Friedkin che si è sbottonato sul momento della Roma: "Tra lo stadio e il primo posto, è davvero un grande momento per noi", ha detto il presidente giallorosso ai colleghi. Risate sia con Ferran Soriano (Amministratore delegato del Manchester City) che gli ha detto "Presidente, vuoi vincere tu quest’anno?" che con Al-Khelaifi: "Ci vediamo in Champions, Dan", scrive Il Corriere dello Sport. Il 25 novembre la Roma giocherà contro il Paris Saint Germain in Champions League. Friedkin si gode l'inizio di stagione dei giallorossi in attesa della ripresa del campionato.