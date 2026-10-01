"Non l'ho ancora visto, ma penso sia stato un gol superbo". Rodrigo Mora ha fatto parlare di sé. E lo ha fatto alla sua maniera: con una giocata che non capita di vedere tutti i giorni. Con il Portogallo Under 21, il talento della Roma ha lasciato tutti a bocca aperta segnando un gol in rovesciata, praticamente all'altezza del dischetto. Un gesto d'altri tempi, che inevitabilmente ha riportato alla mente quello di Cristiano Ronaldo contro la Juventus. Il palcoscenico era diverso, ma l'idea era la stessa: vedere quello che gli altri nemmeno immaginano. E Mora ci ha pensato, poi lo ha fatto. Nel 4-0 del Portogallo contro il Gibilterra è stato il protagonista assoluto, tanto da prendersi anche la standing ovation al momento della sostituzione. Sessantuno minuti sono bastati per lasciare il segno e, soprattutto, per mandare un messaggio a Gasperini. Perché adesso arriva il Como e Mora vuole esserci.

Non solo per uno spezzone di partita, ma per candidarsi a una maglia dal primo minuto. Il suo impatto con la Serie A è stato positivo: un gol, giocate, lampi di talento. Ma anche qualche momento di timidezza, inevitabile per un ragazzo di appena 19 anni che deve ancora prendere completamente le misure con il nostro campionato. La Roma ha investito 50 milioni su di lui perché sa cosa può diventare. E Mora, giorno dopo giorno, sta iniziando a mostrarlo. Non è ancora arrivato al 100% del suo potenziale, ma il tempo è dalla sua parte. E se continua a regalare giocate come quella vista con il Portogallo, Gasperini avrà presto un'altra arma da mettere in campo. Molto presto.