Karsdorp operato al menisco: out un mese. E ora Rocchi vuole incontrare la Roma

Due giorni dal derby perso con la Lazio e il tema principale resta ovviamente quanto successo in campo e anche fuori. I disordini dopo il fischio finale hanno lasciato strascichi, con la Roma che fa registrare nuovamente espulsi in panchina oltre che in campo. Una situazione evidente, anche se la società continua a spalleggiare Mourinho. Intanto tra i vertici arbitrali, il designatore Gianluca Rocchiha intenzione di incontrare la società giallorossa, in quanto irritato per questo atteggiamento da parte dello Special One e della Roma. Intanto è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che non ha usato il pugno di ferro con nessuno dei giocatori coinvolti: una giornata a Cristante e Nuno Santos con ammenda (così come per Marusic), un turno anche a Ibanez e Mancini. Sui cori antisemiti da parte degli ultras laziali la decisione è stata rimandata per acquisire altri elementi, anche dalla Procura Federale. Intanto il club biancoceleste ha diramato un comunicato ufficiale in cui prende le distanze dall'episodio, informando di aver già individuato i responsabili.