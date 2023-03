Roma, nuovo infortunio per Karsdorp: lesione al menisco. Out almeno un mese

Il terzino olandese rimarrà per alcuni giorni in clinica prima di iniziare un breve ciclo di riabilitazione. Si tratta del secondo intervento stagionale per lo stesso problema

Dopo l'intervento per la rottura del naso nella sfida contro la Real Sociedad, Rick Karsdorp è finito di nuovo sotto i ferri. Come riportato dalla Roma in un comunicato ufficiale sul proprio sito, il terzino olandese oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro con successiva sutura meniscale, in seguito ad una lesione del menisco interno accusata durante il match contro la Real Sociedad. Karsdorp è stato operato nella Klinik Gut si St. Moritz dove rimarrà per alcuni giorni prima di iniziare a breve un ciclo di riabilitazione. Per l'olandese si tratta del secondo intervento al ginocchio della stagione. Il primo lo scorso 19 settembre a seguito dello stesso infortunio accusato durante Roma-Helsinki del girone di Europa League tornando in campo meno di un mese dopo (il 17 ottobre contro la Sampdoria).