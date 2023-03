Roma, continua la maledizione di Karsdorp: quarta operazione in meno di sei anni

Il terzino olandese si ferma di nuovo per un problema alle ginocchia. In totale in giallorosso ha già saltato 75 partite per infortunio

Continua la maledizione per Rick Karsdorp. Il terzino olandese, già operato al naso 3 giorni fa quest'oggi è tornato sotto i ferri a causa di una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro, lo stesso già curato a settembre. Questo intervento è solo l'ultimo di una lunga lista iniziata nell'estate del 2017 non appena arrivato a Roma. In quell'occasione il problema riscontrato era una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro, dal quale rientrerà in campo solo 3 mesi più tardi (anche a causa di problemi muscolari) nonostante le "profetiche" parole di Monchi: "Cosa volete che sia una pulizia del menisco. Sono poche settimane a fronte di cinque anni di contratto". Torna in panchina contro Napoli e Torino e i suoi primi minuti in maglia giallorossa arrivano solo il 25 ottobre 2017. Ottantadue minuti in campo contro il Crotone prima dell'ardua sentenza: rottura del legamento crociato. Tutto poi sembra sistemato, al netto dei tanti problemi muscolari, fino al 15 settembre scorso contro l'Helsinki quando a fare crack è nuovamente il menisco ma questa volta del ginocchio sinistro. Torna in campo il 17 ottobre con la Sampdoria (6 minuti) salvo poi uscire di scena dopo la discussione con Mourinho in Sassuolo-Roma (9 novembre). Ritrova il campo e la convocazione contro il Verona lo scorso 19 febbraio salvo poi rifermarsi a San Sebastian dopo oltre alla rottura del naso, ha riportato (nuovamente) lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. In totale con la maglia giallorossa ha saltato 75 partite in meno di 6 anni.