Solbakken attacca i media norvegesi: “Hanno frainteso le parole di Mourinho”

Le parole dell'esterno norvegese: "Il rimprovero? Il fatto che dica che non sono tatticamente bravo come un giocatore che è nel club da molto più tempo, lo capisco perfettamente. L'hanno tirata fuori per ottenere click"

Sul rimprovero di Mourinho dopo Roma-Empoli. "Il fatto che dica che non sono tatticamente bravo come un giocatore che è nel club da molto più tempo, lo capisco perfettamente. Chiedete a Stale Solbakken di un nuovo giocatore nella rosa della nazionale se è bravo come Martin Ødegaard, ad esempio, dubito che risponderà di sì. Non l'ho interpretato in modo diverso. Sono stati i media norvegesi a interpretarlo diversamente. Anche in Italia non è stato scritto nulla al riguardo.