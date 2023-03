Roma, date e orari dalla 30esima alla 32esima: Atalanta lunedì. Milan sabato alle 18

I giallorossi ad aprile scenderanno in campo 7 volte in 27 giorni. La trasferta di Bergamo programmata lunedì alle 20:45 mentre contro i rossoneri di Pioli sabato 29 alle 18

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le date e gli orari delle giornate di Serie A dalla 30esima alla 32esima. La Roma scenderà in campo domenica 16 aprile alle 20:45 contro l'Udinese allo Stadio Olimpico mentre la settimana successiva andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta (lunedì 24) alla stessa ora. La 32esima giornata prevede invece il big match contro il Milan, che vorrà vendicare il 2-2 subito in extremis all'andata. Mourinho e Pioli si affronteranno sabato 29 aprile alle 18.