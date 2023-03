Isteria Roma: quanti rossi, ma il club sta con José

Con Ibanez, Cristante e il preparatore Nuno Santos nel derby salgono a 14 le espulsioni rimediate in serie A e Coppa Italia:11 all’allenatore e allo staff, per un totale di 16 turni di squalifica

"Alessio, devi fare il giro largo". "Non me ne frega nulla, io passo dove mi pare". È questo scambio di battute tra un addetto della Lazio e Alessio Romagnoli a dare il via all’acceso post-derby di domenica. Così - racconta Stefano Carina su 'Il Messaggero' - prima Milinkovic, poi Luis Alberto ma soprattutto Romagnoli hanno deciso di passare volutamente davanti allo spogliatoio romanista. Cosa che è stata letta dai giallorossi come una provocazione. Da qui lo scambio di battute con Mancini:"Alè, ma fai il serio, anche io ho vinto un derby, ma mica ho fatto tutto sto casino. La smetti di fare il fenomeno?", il tutto condito con espressioni a contorno non certo da educande. Alle quali il difensore laziale ha replicato. Solo in un secondo momento è arrivato il presidente Lotito che ha provato a sedare il battibecco, aprendone un altro con Mourinho.