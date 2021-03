Italia, De Rossi e Florenzi si riabbracciano in Nazionale – FOTO

C’è tanta Roma in questo ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano e non solo per i cinque convocati giallorossi, poi diventati quattro per il ritorno a casa di Cristante in seguito a dei problemi fisici. Oggi è stato il primo giorno di lavoro per Daniele De Rossi, che è entrato a far parte nello staff del ct Mancini. Insieme agli scatti in cui è apparso sorridente a confrontarsi con Evani e Lombardo, ce n’è anche uno decisamente speciale e a tinte totalmente giallorosse. È quello con Alessandro Florenzi, in prestito al PSG e anche lui convocato per i prossimi tre impegni degli Azzurri. I due si sono ritrovati quindi a Coverciano e non a Trigoria, che magari in futuro potrà essere la loro casa. Intanto sono riusciti a riabbracciarsi da amici oltre che da ex compagni e capitani romanisti, come racconta la foto pubblicata dal terzino su Instagram.