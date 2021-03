De Rossi comincia l’avventura in Nazionale: oggi primo giorno di lavoro a Coverciano – FOTO

Primo giorno di lavoro per Daniele De Rossi a Coverciano. Dopo Roma-Napoli i 38 convocati del ct Roberto Mancini – ad eccezione degli interisti e di Ricci, bloccati dall’Asl – hanno risposto alla chiamata della Nazionale con il raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Oggi alle 16.30 è andato in scena il primo allenamento per gli Azzurri in vista dei match contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Ad attendere i calciatori c’era anche Daniele De Rossi, new entry dello staff tecnico di Mancini: “Ne avevamo parlato tempo fa prima che andasse al Boca. Lui sta facendo il corso e ci siamo risentiti, ci serviva una persona che stesse sul campo soprattutto ora che abbiamo anche l’Europeo. Ne abbiamo parlato con il presidente, ci fa piacere che sia qui, è stato un giocatore importante per la Nazionale, è un campione del mondo, a lui serve per fare l’allenatore in futuro. Credo sia stata una scelta giusta”, le parole del ct oggi in conferenza.

Primi scatti sul campo per l’ex capitano della Roma, che ha firmato un contratto fino al termine di Euro 2020. “Sono orgoglioso di cominciare questa nuova carriera con la Nazionale. Tornare a Coverciano per me vuol dire tornare a casa. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra”, aveva detto De Rossi nel comunicato che ha ufficializzato il suo ritorno.