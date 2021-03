Roma, Cristante lascia la Nazionale per un problema al pube

Bryan Cristante rientra a Roma. Il centrocampista giallorosso, che aveva risposto alla convocazione dell’Italia e si era regolarmente aggregato al resto dei giocatori, ha accusato un fastidio al pube. Un infortunio che, come anticipato anche dal c.t. Roberto Mancini in conferenza stampa, costringerà il giocatore a fare rientro nella Capitale. Tanta cautela sulla situazione del centrocampista: l’obiettivo è scongiurare il sopraggiungere di una pubalgia.

Per Cristante si tratta del secondo infortunio stagionale: una forte lombalgia lo aveva costretto ad uscire anticipatamente dal campo nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League con il Braga e a fermarsi per una settimana. Il problema fisico di Cristante costringerà molto probabilmente Fonseca a rinunciare a un’altra pedina importante nella sfida con il Sassuolo, in programma dopo la sosta per le Nazionali. Contro gli emiliani saranno già assenti per squalifica Ibanez e Villar e sono attualmente in dubbio i lungodegenti Smalling, Veretout e Mkhitaryan.