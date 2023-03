Indagini sullo scambio Spinazzola-Pellegrini. Mou: “I romanisti sono speciali”

Mourinho:“I romanisti sono speciali”

Oggi il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, dialoga sul tema “Dalla fine del mondo” con José Mourinhopresso l'aula magna della Pontificia Università Gregoriana situata a Piazza della Pilotta, vicino Fontana di Trevi. “Ci sono club che non hanno mai vinto ma sono grandi dal punto di vista sociale, affettivo e in questo senso di appartenenza che può esserci anche in un piccolo villaggio di quarta o quinta divisione in cui i bambini prendono la maglia del club del suo villaggio che perde sempre, ma è il loro. La Roma ha questa bellezza, ed è ancora più bello perché siamo in una città dove la comunicazione locale divide o cerca di dividere. E per questo i romanisti sono ancora più speciali. Non dovete ringraziarmi, ma io ringrazio voi per quello che mi avete dato in questo tempo" ha detto tra le altre cose il tecnico.