Roma, Belotti insidia Abraham e punta la Samp: il Gallo canta quando vede blucerchiato

Belotti o Abraham? È questo il dubbio amletico di Mourinho per la sfida con la Sampdoria. Il pacchetto offensivo ha bisogno di una svolta e il solo Dybala non può bastare per la corsa alla Champions. Tammy sta deludendo il mister e si è accomodato in panchina nelle ultime uscite. I suoi numeri contro Sassuolo e Lazio sono da brividi: zero tiri verso lo specchio della porta nei due match. Belotti ha scalato posizioni nelle gerarchie ma la casella dei gol segnati in campionato è ancora ferma. Le reti sono arrivate solamente in Europa League (3)e in Coppa Italia (1). Decisive quelle con Betis e Salisburgo, ma ora c’è bisogno di fare di più. Da aprile a giugno ci sarà un vero e proprio tour de force e le pause sono terminate. Il ‘Gallo’ deve lottare per essere confermato anche il prossimo anno.