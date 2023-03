Calciomercato, Abraham non è richiesto solo in Premier: anche il Milan lo vuole

I rossoneri vogliono fare un colpo in attacco. L'obiettivo è vendere Origi e poi provare a regalare a Pioli il numero 9 della Roma

Tammy Abraham ha acceso il mercato con le dichiarazioni di ieri sul suo futuro: "Ritorno al Chelsea? Mai dire mai...". L'inglese potrebbe lasciare la Roma direzione Premier League, ma le offerte non arrivano solo dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal reporter di Marca Ekrem Konur anche il Milan sta monitorando il numero 9 della Roma. I rossoneri vogliono fare un colpo in attacco. L'obiettivo è vendere Origi e poi provare a regalare a Pioli Abraham. Al momento Tammy pensa solo a finire la stagione in giallorosso e vuole migliorare il suo score personale.