Mercato, la Juventus in pole per Frattesi: sorpassata la Roma

Le prestazioni di Davide Frattesi in questa stagione, hanno attirato l'interesse di molte squadre. La Roma segue il centrocampista prodotto dal suo vivaio ormai da tempo, ma come riportato da TuttoMercatoWeb in questo momento in pole position c'è la Juventus che ha già iniziato i contatti con il Sassuolo e con l'entourage del giocatore. Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare anche se dovranno essere prima chiarite le vicende extra campo.