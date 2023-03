Smalling, con la Sampdoria sarà la 100a gara con la Roma: Mou aspetta il rinnovo

La difesa giallorossa è in emergenza e contro la Sampdoria Mourinho si affida al suo gigante. Smalling ci sarà insieme a Llorente e Celik. Il pacchetto a tre non si tocca e Chris taglierà un traguardo importante con la maglia della Roma. Infatti il match con i blucerchiati per l'ex United è la 100a partita in Serie A. Ovviamente tutte giocate con la squadra della Capitale. Da quando ha esordito nel campionato italiano solo Koray Gunter (101) conta più tiri degli avversari respinti dell’inglese (98), ma l’attuale difensore della Samp ha giocato sei gare in più del centrale giallorosso. Mou e i tifosi sperano che le partite con la maglia della Roma aumentino nelle prossime stagioni. Manca ancora il sì di Smalling per il rinnovo. L'offerta da 3,5 milioni fino al 2025 è sul tavolo da settimane e a Trigoria aspettano una risposta.