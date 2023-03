Roma-Feyenoord, la decisione del Viminale: trasferta vietata ai tifosi olandesi

I tifosi del club di Rotterdam non potranno acquistare i biglietti per il match dell'Olimpico del prossimo 20 aprile

Si chiude il capitolo riguardante Roma-Feyenoord, quanto meno sugli spalti. Come riportato da Gazzetta.it, il Viminale ha ufficialmente deciso di vietare la trasferta ai tifosi olandesiche non potranno acquistare i biglietti per il match dell'Olimpico in programma il prossimo 20 aprile. La decisione è stata presa alla luce anche dei fatti accaduti nel 2015, quando gli ultras del Feyenoord danneggiarono la fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna. Inoltre, il giorno dopo la partita, ci sarà l'ispezione del Bie per Expo 2030.