I Friedkin tornano a Roma: Dan e Ryan atterrati nel primo pomeriggio a Ciampino

Anche i Friedkin sbarcano nella capitale. La Roma riapre l’anno come l’aveva chiuso, vincendo all’Olimpico. I tre punti con la Sampdoria blindano il terzo posto dei giallorossi in classifica, sotto gli occhi anche di Stefano Scalera, che ieri ha fatto il suo esordio da romanista. Non c’erano invece Dan e Ryan Friedkin, rientrati negli USA per le feste natalizie. Stamattina i nuovi proprietari del club giallorosso sono tornati nella capitale, con un aereo atterrato a Ciampino intorno all’ora di pranzo. Poco dopo di loro, all’aeroporto di Fiumicino, è invece arrivato Tiago Pinto, il nuovo general manager della Roma che quindi ora potrà confrontarsi anche direttamente con il suo presidente nel giorno dell’apertura del calciomercato invernale.