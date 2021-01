Roma, ecco Tiago Pinto: il nuovo gm a Fiumicino con la mascherina giallorossa – FOTO – VIDEO

Inizia oggi l’era di Tiago Pinto. Nel giorno in cui si apre ufficialmente il calciomercato, il nuovo gm della Roma è sbarcato nella capitale con il volo TP 844, partito da Lisbona alle 12 italiane e atterrato alle 14.26. “Felice di essere qui, parleremo più avanti“, queste le poche battute strappate al portoghese nonostante la mascherina rigorosamente giallorossa a coprirgli parte del volto. Pinto è salito successivamente su un van messo a disposizione dalla società e si è diretto subito a Trigoria. Ad aspettarlo il Ceo Guido Fienga e Paulo Fonseca, con cui fino a oggi si era potuto confrontare solo in videocall. Ufficialmente in carica dal primo gennaio, il portoghese è pronto a prendere in mano la direzione dell’area sportiva della Roma, affiancato da Morgan De Sanctis che mantiene la carica di direttore sportivo. Mercoledì a Crotone il suo esordio al fianco della squadra.

Lo sbarco a Roma di Pinto era previsto inizialmente per il 2 gennaio, ma il Covid-19 che l’ha tenuto in isolamento quasi due settimane ha ritardato il suo arrivo. Da tempo è in contatto con i Friedkin (rientrati anche loro nella Capitale) e con Fonseca, per delineare le mosse da fare sul mercato a gennaio. Pinto ha già spiegato i suoi piani ai nuovi proprietari, ma vuole conoscere ogni componente della rosa prima di prendere qualsiasi decisione definitiva. Dovrà pensare in fretta alle mosse da fare per tentare di rinforzare la rosa, provando a creare un tesoretto dalla cessione di qualche esubero. Poi penserà al rinnovo di Pellegrini, il più urgente, ma anche quello di Antonio Mirante, che resterà in giallorosso almeno per un’altra stagione. Infine dovrà prendere una decisione su Bruno Peres, in scadenza il prossimo giugno e già libero di accordarsi con un nuovo club.

Ha collaborato Marco Prestisimone