Roma-Sampdoria, all’Olimpico presente anche Scalera

New entry di spessore sulle tribune dell’Olimpico quest’oggi. Ad assistere alla sfida tra Roma e Sampdoria è presente anche Stefano Scalera, uno dei nuovi innesti a livello dirigenziale del club giallorosso. L’ormai ex vice capo di gabinetto del Mef (Ministero dell’Economia e Finanza) sta infatti assistendo dal vivo alla partita degli uomini di Fonseca.

Come confermato anche dal CEO Guido Fienga nel pre gara, Scalera è ufficialmente entrato a far parte dell’organigramma societario dal 1 gennaio, così come il neo gm Tiago Pinto: il suo ruolo sarà quello di curare i rapporti della Roma con le istituzioni. Scalera rappresenta una figura di grande spessore internazionale, fortemente voluta dai Friedkin dal loro arrivo nella Capitale.