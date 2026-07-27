A conti fatti, Castro, la Roma non lo pagherà neanche poco. Esattamente 33 milioni più 2 di bonus, con un 10% sulla rivendita che dovrebbe far lievitare l'operazione fino a circa 40 milioni di euro. Il che, sostanzialmente, vuol dire che Castro diventerà il quarto giocatore più caro della storia giallorossa, dopo Schick (42 milioni di euro), Abraham (41) e Dovbyk (38,5, lievitati a 41 con le commissioni). Nel frattem-po, però, la Roma sta cercando di andare avanti, visto il ritardo accumulato fino ad oggi. C'è ancora tanto da fare, scrive Andrea Pugliese su la Gazzetta dello Sport, sia in entrata sia in uscita, dove da ieri è da registrare però anche il forte interesse del Rayo Vallecano per Marash Kumbulla, a tutti gli effetti un esubero nella rosa attua-le. In difesa, invece, i giallorossi sperano di portare a casa il messicano Israel Reyes, uno che gioca come esterno destro, ma che all'occorrenza può fare anche il centrale. Valutato dal Club America circa 5 milioni, può essere un investimento importante e un giocatore duttile: un po' come era Celik. Occhi poi anche su Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona, che però costa già una quindicina di milioni, mentre l'arrivo di Grimaldo all'Atletico Madrid tiene sempre in caldo la pista che può portare a Matteo Ruggeri.