Graziani boccia l’idea: “Paratici alla Roma? Una follia. Perderebbe credibilità”

“Posso pensare a una stupidaggine del genere? Dal punto di vista dell’immagine sarebbe una perdita di credibilità enorme”, ha dichiarato Ciccio Graziani commentando le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo della Roma. L’ex attaccante giallorosso, intervenuto ai microfoni di Pentasport su Radio Bruno, ha espresso perplessità nette sull’ipotesi, escludendo di fatto qualsiasi spiraglio per un approdo dell’attuale dirigente viola nella Capitale. “Ha cinque anni di contratto”, ha ribadito, sottolineando anche gli ostacoli legati alla situazione contrattuale. Negli ultimi giorni, a Trigoria si starebbero comunque valutando diversi profili in vista del possibile post-Massara. In cima alla lista dei candidati ci sarebbe Tony D’Amico, mentre restano più defilati i nomi di Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli.