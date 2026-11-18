Un regalo speciale per festeggiare l'arrivo del primo figlio. Gollini, infatti, ha ricevuto la maglia del Brasile direttamente da Wesley. Un dono che il portiere giallorosso ha voluto immortalare sul proprio profilo Instagram: "Bel regalo de mi fratello" è il messaggio, in romano, del classe 1955. Il brasiliano è atteso a Trigoria per tornare a lavorare insieme alla squadra in vista del match contro il Parma. Un ulteriore segnale di quanto il gruppo sia unito.