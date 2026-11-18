La Roma prepara un mercato di gennaio da protagonista. A fare il punto è Matteo Moretto, intervenuto questa mattina ai microfoni di Rete Sport. Il giornalista si aspetta una sessione invernale particolarmente attiva per i giallorossi: “La Roma cerca uno o due tasselli. Ci sarà movimento, mi aspetto un mercato movimentato”.

Secondo Moretto, Endrick resta una pista concreta, nonostante il forte interesse del Milan: “I contatti con la Roma vanno avanti da tanto tempo ed è il club che si è mosso con più decisione. Non ha mai smesso di trasmettere la sua voglia di averlo per gennaio”. Secondo Moretto, Mourinho non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile qualora il brasiliano chiedesse di partire per trovare maggiore continuità. “Se non troverà spazio, chiederà di lasciarlo andare in prestito. Non vedo spiragli per un’altra formula”. Poi Moretto indica in Ademola Lookman il modello di calciatore cercato da Gasperini: un attaccante rapido, capace di partire da sinistra, saltare l’uomo e incidere negli ultimi metri. “Come idea di calciatore potrebbe essere quello. Il giocatore non sta trovando molto spazio con Simeone. È un’operazione complicata, ora si è fatto male, ma come profilo è quello lì”. Smentite invece sul fronte Alejandro Balde. Il terzino del Barcellona continua a essere proposto dal suo agente Jorge Mendes, ma la Roma avrebbe altre priorità. “La Roma è fredda, se non gelida”, spiega Moretto, ricordando anche l’ingaggio elevato dello spagnolo, vicino ai 5 milioni di euro netti a stagione.