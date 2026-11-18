Dove eravamo rimasti? Ah sì, sempre all'ala sinistra. Quella che Gasperini aspetta da mesi e che spera di avere a gennaio. I nomi che circolano non sono poi cambiati rispetto all'estate: Endrick, Gittens e Leweling. Piacciono tutti e tre anche se hanno strade diverse. Quella per il brasiliano ha lo stop enorme di Mourinho, quella per l'inglese sembra più spianata ma permangono i dubbi sulle condizioni fisiche mentre il tedesco può arrivare in un intreccio con El Aynaoui (servono i soldi del riscatto anticipato da parte del Lipsia). Ma c'è un nome che da almeno due mesi è monitorato con estrema cura a Trigoria e che già avevamo anticipato a fine settembre. Si tratta di Ruben van Bommel. Il cognome non passa inosservato. Perché il 22enne del Psv Eindhoven è proprio il figlio di Mark, ex centrocampista di Milan e Bayern Monaco nonché attuale ct della nazionale belga che ha appena sconfitto l’Italia. Senza dimenticare che il il nonno materno è Bert van Marwijk, ex centrocampista e ct dell’Olanda vice Campione del Mondo nel 2010.

Insomma nipote e figlio d’arte. Ma questo conta poco perché Ruben si sta ritagliando un palcoscenico tutto suo. Ventidue anni e caratteristiche perfette per il gioco di Gasperini, van Bommel è sotto osservazione da qualche settimana. Sul talento e sulla tecnica non si discute ma il ragazzo era reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi un anno la scorsa stagione. Dubbi dissipati. L’inizio di questa stagione, infatti, è da fuochi d'artificio col Psv: 4 gol e 5 assist in 11 partite. A conferma di quanto di buono già si era visto ai tempi dell'Az Alkmaar (10 gol alla prima stagione a soli 19 anni) e che aveva convinto il club olandese a sborsare 15 milioni per riportarselo a casa visto che era cresciuto nelle loro giovanili. Oggi ne vale il doppio. Per questo l'operazione non è facile nell'immediato, a meno che i Friedkin non diano il famoso via libera.