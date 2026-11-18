La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo farà sabato alle ore 18 al Tardini contro il Parma di Alberto Gilardino. Il match sarà arbitrato da Simone Sozza. Il fischietto di Seregno, al suo primo incrocio con i capitolini in questa stagione, torna ad arbitrare la Roma dopo l'ultimo incontro della passata stagione, la vittoria di Verona che è valsa la qualificazione in Champions League. In totale sono 19 le partite dirette della Roma dirette da Sozza. Il bilancio è favorevole ai giallorossi: 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. La Roma è la squadra più arbitrata in carriera dall'arbitro. Nella scorsa stagione, inoltre, Sozza ha diretto molti big match dei giallorossi: il derby d'andata contro la Lazio vinto per 0-1 dalla squadra di Gasperini, il doppio confronto con la Juventus e il ko di Milano per 5-2 contro l'Inter. Due anni fa, invece, Sozza fu protagonista nel tanto discusso scontro Champions tra Atalanta e Roma. I nerazzurri, allora allenati da Gasperini, vinsero 2-1 ma non mancarono le polemiche in casa Roma per il mancato calcio di rigore assegnato per il fallo di Pasalic su Koné