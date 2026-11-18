Vince, convince. A dispetto di chi vuole trovare sempre il pelo nell'uovo. Gian Piero Gasperini corre a velocità da record, ma non vuole certo fermarsi. Dopo un anno e passa di Roma il tecnico di Grugliasco ha raggiunto l'invidiabile media di 2,04 punti a partita. Nessuno ci era mai riuscito dopo 40 partite nell'era dei tre punti. La stagione 2025/2026 si è infatti chiusa con 73 punti conquistati in 38 gare di Serie A, per una media di 1,92 punti a partita e il terzo posto finale. Una media aumentata quest'anno. Nelle prime 11 giornate di campionato la Roma ha già raccolto 27 punti: una media impressionante di 2,45 punti a partita che, proiettata sulle 38 gare complessive, porterebbe la squadra a quota 93 punti a fine maggio. Il che vorrebbe dire superare il record di punti (87) di sempre raggiunto dall'ultima Roma di Totti nel 2017 quando in panchina (e chi se lo scorda) c'era Luciano Spalletti. Sommando i risultati della passata stagione all’attuale avvio, Gasperini vanta un bottino complessivo di 100 punti in 49 panchine giallorosse in Serie A, conquistando appunto un totale di 2,04 punti a incontro. Curioso che al secondo posto ci sia Claudio Ranieri, il "nemico" di Gasp nella scorsa stagione. L'ex tecnico, sedutosi per tre volte sulla panchina romanista (nel 2009/2010, nel 2010/2011 e nel 2024 dopo l’esonero di Juric), ha totalizzato in campionato 175 punti in 87 partite, fermandosi a una media di 2,01 punti a gara. Un gradino al di sotto di Gasperini che ora vuole staccare Sir Claudio.