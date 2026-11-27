Chi lo dice che due generazioni non possono parlare la stessa lingua? Quella che si comunica a Trigoria, ad esempio, ha tanti aspetti in comune e un fine condiviso. Gasperini è riuscito in un mix fantastico che unisce tanto i giocatori più esperti (quindi quelli nati tra il 1990 e il 2000) sia i più giovani che invece hanno meno di 25 anni. Nel linguaggio moderno vengono identificati rispettivamente come Millenial e Generazione Z. Nella prima categoria a prendersi la spilla di rappresentante è Mario Hermoso, 31 anni e uno stato di forma e mentale che potrebbe tranquillamente insidiare le prime posizioni del gioco Physical su Netflix. Lo spagnolo un anno e mezzo fa sembrava sul punto di andare via, oggi è vicino al rinnovo. Strameritato considerato l'apporto che dà in tutte le fasi del campo, compresa quella offensiva dove ha già segnato 4 gol.

Al suo fianco una schiera di giocatori maturi ma indispensabili per diversi motivi: Malen, Dybala, Svilar, de Roon, Cristante, Balerdi, Ndicka e Mancini. A cui aggiungiamo anche l'apporto di Gollini e Molina in attesa del ritorno di Pellegrini. Altrettanto folta, e questo è sicuramente un bene, la schiera della Generazione Z. Il ministro in questo caso è Matias Soulé, anche lui sul punto di partire e oggi indispensabile per Gasperini. Quattro gol e sei assist, ma soprattutto una crescita evidente anche negli appuntamenti pesanti. Nato nel 2003 e quindi appartenente al nuovo corso, l'argentino è a capo di un gruppo di ragazzi affamati: da Pisilli a Rodrigo Mora passando per Wesley, Koné, Lulli, Ghilardi, Koulierakis e Castro. Tutti nati nel nuovo millennio, alcuni già decisamente protagonisti. Altri lo diventeranno. A capo di tutti c'è un uomo che appartiene alla Generazione dei Boomer, ma che ci sembra ancora così maledettamente giovane e rivoluzionario.