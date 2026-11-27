La Roma continua a muoversi sul mercato in vista di gennaio e tra i profili monitorati resta quello di Hudson-Odoi, esterno classe 2000 del Nottingham Forest. Come scrive il portale inglese FootballInsider, negli ultimi giorni l'attaccante ha iniziato a spingere per una cessione nella prossima finestra di mercato visto il poco spazio ricevuto fin qui (solo 45 minuti giocati in Premier e mai titolare nemmeno in coppa). La Roma è al lavoro per chiudere altre operazioni "alla Malen" e per l'esterno del Forest c'è l'ipotesi di un affare in prestito con diritto di riscatto. La valutazione di Hudson-Odoi si aggira sui 15-20 milioni di euro, una cifra che i giallorossi verserebbero nelle casse del club inglese in un secondo momento come successo proprio con Malen nella scorsa stagione.