La bella prestazione di Parigi è già un ricordo. Per la Roma non c'è tempo da perdere e la testa va alla gara contro il Monza in programma domenica alle 18. Gasperini avrà il gruppo quasi al completo. Recuperato Balerdi che si è allenato con il resto del gruppo e ha smaltito il problema alla caviglia, mentre non ci saranno Rensch e Pellegrini. Qualche cambio rispetto alla sfida al Parco dei Principi: scalpita Ghilardi per una maglia da titolare e tornerà dal primo minuto Cristante. Davanti spera Mora. A guidare l'attacco ovviamente Malen che ha già il piede caldo. Gol anche in partitella e nella foto di squadra ha esultato con la Dybala mask. Perla di Soulé direttamente da calcio d'angolo. Il clima a Trigoria è sicuramente sereno.