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Ryan Friedkin: slitta il ritorno a Roma

Cambiano i piani della proprietà americana. Il ritorno dei Friedkin a Roma era previsto nelle prossime ore, ma i presidenti texani hanno deciso di posticipare il loro viaggio in Italia a causa del Thanksgiving (festa del Ringraziamento), festività a cui la famiglia è particolarmente legata e che trascorrerà negli Stati Uniti. Slitta, dunque, a dicembre - prima di Natale - il loro arrivo a Trigoria e il summit con Gasperini e il ds D'Amico in vista del mercato di gennaio. Ryan a Roma potrebbe garantire l’accelerazione. Almeno sui due rinforzi chiesti da Gasperini e sui quali sta lavorando D’Amico. L’allenatore e il ds si sono esposti in pubblico senza forzare la mano aspettando di conoscere la posizione dei Friedkin. Gian Piero ha sottolineato che "il gruppo è competitivo ma non numericamente".

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