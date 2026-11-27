Continuano i problemi per Robinio Vaz. L'attaccante giallorosso, attualmente in prestito all'Hull City, nelle ultime ore è stato fermato dalla polizia francese e sottoposto a un interrogatorio dato che era a bordo di un veicolo che risultava segnalato come rubato a causa del mancato pagamento dei canoni di leasing da parte del titolare. Un episodio che ovviamente non ha fatto felice l'Hull City e soprattutto l'allenatore Sergej Jakirovic. "Il club sta affrontando questa situazione con la Roma. Per me è un comportamento inaccettabile", ha tuonato ai microfoni della BBC in questi minuti. Insomma, l'avventura di Vaz in Premier League potrebbe terminare prima del previsto e non solo per motivi che riguardano il campo. Ora il classe 2007 può tornare a Trigoria già a gennaio e la Roma dovrà trovargli un'altra sistemazione per permettergli di giocare.